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У Зеленского хотят принять законопроект о подсудности Антикоррупционного суда до начала его работы. Фото: "Цензор.НЕТ"

У Зеленского хотят принять законопроект о подсудности Антикоррупционного суда до начала его работы

4 авг 2019, 14:23
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Партия «Слуга народа» намеревается принять законопроект, который бы позволил Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС) заниматься рассмотрением дел исключительно о топ-коррупции, до начала работы данной институции.

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Принять данный законопроект собираются до 5 сентября, чтобы не загромождать ВАКС большим количеством дел, не связанных с топ-коррупцией. В таком случае суд сможет достигнуть ожидаемых от него результатом. В противном случае судьи физически не справятся с нагрузкой, и работа суда будет заблокирована. Об этом сообщила депутат от «Слуги народа» Анастасия Красносильская во время своего обучения в Трускавце в комментарии «Интерфакс-Украина».

По предварительным подсчетам политика, к моменту запуска работы ВАСК из других судов ему будет передано около 3,5 тыс. дел. В Антикоррупционном суде работают всего 38 судей, и для них это будет слишком большой нагрузкой. К тому же, около 5% дел из общего количества будут касаться топ-коррупции.

Кроме того, в числе первоочередных в новой Верховной Раде будет повторно внесен законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Напомним, что Антикоррупционный суд был запущен в Украине 11 апреля текущего года. 7 мая его главой была избрана судья Елена Танасевич, которая ранее была судьей Печенежского райсуда Харьковской области.


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