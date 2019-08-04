Полицейскую, прибывшую на вызов о домашнем насилии, избили в Ровно. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/n125160-policeyskuu-pribyvshuu-na-vyzov-o-domashnem-nasilii-izbili-v-rovno.html

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В Ровно жестоко избили полицейскую, которая прибыла на вызов по факту домашнего насилия. За нападение на сотрудника правоохранительных органов мужчине грозит до пяти лет заключения под стражу.

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По сообщению полиции, 26-летняя патрульная выехала на вызов о домашнем насилии, который поступил от пострадавшей женщины около 23.00 вчера, 3 августа. По прибытии на место происшествия во время общения полицейской и 45-летнего мужа заявительницы последний начал дергать ее за одежду, а затем набросился на девушку. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

По предварительным данным, нападавший пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес полицейской телесные повреждения в области шеи и головы. Впоследствии девушка обратилась за медицинской помощью, после чего врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

В данный момент сведения о случившемся внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (об угрозе или насилии по отношению к работнику правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее жестокое нападение на полицейского произошло в Киеве. Патрульного, который пытался разрешить конфликт между мужчинами в столичном районе Оболонь, шесть человек избили, затем украли его личные вещи, деньги и документы, после чего скрылись с места происшествия.