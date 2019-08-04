Поліцейську, яка прибула на виклик про домашнє насильство, побили у Рівному. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/ua/n125160-policeysku-yaka-prybula-na-vyklyk-pro-domashnie-nasylstvo-pobyly-u-rivnomu.html

Ракурс

У Рівному жорстоко побили поліцейську, яка прибула на виклик за фактом домашнього насильства. За напад на співробітника правоохоронних органів чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.

Loading...

За повідомленням поліції, 26-річна патрульна виїхала на виклик про домашнє насильство, який надійшов від постраждалої жінки близько 23.00 вчора, 3 серпня. Після прибуття на місце події під час спілкування поліцейської та 45-річного чоловіка заявниці останній почав смикати її за одяг, а потім накинувся на дівчину. Про це повідомила прес-служба НацполіціїРівненської області.

За попередніми даними, нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він завдав поліцейській тілесні ушкодження в області шиї і голови. Згодом дівчина звернулася за медичною допомогою, після чого лікарі діагностували у неї струс головного мозку.

На даний момент відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (про загрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше жорстокий напад на поліцейського відбувся у Києві. Патрульного, який намагався вирішити конфлікт між чоловіками у столичному районі Оболонь, шість чоловік побили, потім вкрали його особисті речі, гроші та документи, після чого зникли з місця події.