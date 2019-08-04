ДТП в Одеській області: загинув семирічний хлопчик. Фото: "Погляд"

https://racurs.ua/ua/n125159-dtp-v-odeskiy-oblasti-zagynuv-semyrichnyy-hlopchyk.html

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Смертельна ДТП сталася в Одеській області, жертвою аварії став семирічний хлопчик. Поліція області закликає водіїв бути більш уважними і зупинити смертельну статистику.

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Аварія сталася біля села Петрове уБіляївському районі області. За попередніми даними поліції, 44-річний водій автомобіля «ВАЗ 2103» не впорався з керуванням, в результаті чого машина з’їхала з дороги у кювет і перекинулася. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

Як повідомляють правоохоронці, під час аварії у салоні автомобіля разом з водієм перебувало ще четверо пасажирів. У результаті інциденту всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані для надання медичної допомоги. Не вдалося врятувати найменшого пасажира — семирічний хлопчик від отриманих травм помер у лікарні.

Поліція Одеської області повідомила про збільшення частоти ДТП з постраждалими і загиблими і звернулася до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, не перевищувати швидкості і не здійснювати небезпечні маневри.

Нагадаємо, що раніше в Одесі сталася смертельна ДТП за участю п’яного водія, в результаті якого отримала травми і опинилася в лікарні 30-річна жінка. Сам водій загинув, врізавшись після цього в дерево, а його пасажирка постраждала і була госпіталізована.