У США сталася ще одна стрілянина, вбито щонайменше 9 осіб. Фото: The Atlantic

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Стрілянина в США забрала життя як мінімум 9-ти осіб, і ще 16 постраждали. Інцидент стався у ніч з 3 на 4 серпня, біля бару Ned Peppers у центрі Дейтона, штат Огайо.

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Невідомий чоловік відкрив стрілянину біля входу в бар. Як вважають очевидці, можливою причиною події може бути той факт, що зловмисника охорона не пустила в бар, після чого він і почав стріляти. Про це інформує ВВС із посиланням на повідомлення поліції Дейтона у Twitter.

За попередніми даними місцевої поліції, завдяки тому, що правоохоронці перебували неподалік від місця події, їм вдалося швидко відреагувати і взяти ситуацію під свій контроль. Проте повідомляється про 9-ти загиблих, а також про 16 постраждалих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє Метт Карпер, начальник департаменту місцевої поліції, зловмисникнаразі застрелений патрулем, які підбігли на місце події. Також є непідтверджені дані про другого стрілка, якому вдалося втекти.

Нагадаємо, що за цю добу у США стався ще один масовий розстріл. В американському місті Ель-Пасо, штат Техас, біля місцевого супермаркету Wallmart і торгового центру Cielo Vista сталася стрілянина, у результаті якої загинули близько 20 осіб.