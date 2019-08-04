В США произошла еще одна стрельба, убиты минимум 9 человек. Фото: The Atlantic

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Ракурс

Стрельба в США унесла жизни минимум 9-ти человек, и еще 16 пострадали. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа, возле бара Ned Peppers в центре Дейтона, штат Огайо.

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу возле входа в бар. Как полагают очевидцы, возможной причиной случившегося может быть тот факт, что злоумышленника охрана не пустила в бар, после чего он и начал стрелять. Об этом информирует ВВС со ссылкой на сообщения полиции Дейтона в Twitter.

По предварительным данным местной полиции, благодаря тому, что правоохранители находились неподалеку от места происшествия, им удалось быстро отреагировать и взять ситуацию под свой контроль. Тем не менее, сообщается о 9-ти погибших, а также о 16-ти пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Мэтт Карпер, начальник департамента местной полиции, злоумышленник застрелен патрулем, подоспевшим на место происшествия. Также есть неподтвержденные данные о предполагаемом втором стрелке, которому удалось скрыться.

Напомним, что за эти сутки в США произошел еще один массовый расстрел. В американском городе Эль-Пасо, штат Техас, возле местного супермаркета Wallmart и торгового центра Cielo Vista произошла стрельба, в результате которой погибли около 20 человек.