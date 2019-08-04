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Мост в Станице Луганской не могут разминировать – СЦКК. Фото: страница ООС в Facebook
Мост в Станице Луганской не могут разминировать — СЦКК (ФОТО)https://racurs.ua/n125157-most-v-stanice-luganskoy-ne-mogut-razminirovat-sckk-foto.htmlРакурс
Разминирование моста в Станице Луганской, а также прилегающих к нему территорий не начинается из-за того, что российские оккупанты не дают гарантий безопасности.
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Как сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации Александр Борщевский, в данный момент нельзя быть уверенными в безопасности проведения работы украинскими пиротехниками, так как отсутствуют гарантии безопасности со стороны российских оккупационных администраций. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook со ссылкой на заявление СЦКК.
Украинская сторона отправила соответствующие запросы в оккупационные администрации по линии ОБСЕ. Тем не менее, не было предоставлено никаких ответов, которые бы свидетельствовали о безопасности украинских специалистов и допускали их к проведению работ на территории моста.
По сообщению ООС, понимание со стороны Наблюдательного миссии ОБСЕ по решению этого вопроса существует, но реальных подтверждений о начале запланированных работ со стороны российских оккупационных администраций и ОРДЛО все еще нет.
Напомним, что о разминировании прилегающих к мосту территорий в Станице Луганской договорились в Минске, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Согласно данному соглашению, работы должны были начаться с 1 августа.
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