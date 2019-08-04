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Міст у Станиці Луганській не можуть розмінувати – СЦКК. Фото: сторінка ООС у Facebook

Міст у Станиці Луганській не можуть розмінувати — СЦКК (ФОТО)

4 сер 2019, 11:39
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Розмінування моста у Станиці Луганській, а також прилеглих до нього територій не починається через те, що російські окупанти не дають гарантій безпеки.

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Як повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації Олександр Борщевський, на даний момент не можна бути впевненими у безпеці проведення роботи українськими піротехніками, так як відсутні гарантії безпеки з боку російських окупаційних адміністрацій. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook з посиланням на заяву СЦКК.

Українська сторона відправила відповідні запити до окупаційних адміністрацій по лінії ОБСЄ. Тим не менш, не було надано ніяких відповідей, які б свідчили про безпеку українських фахівців і допускали їх до проведення робіт на території моста.

За повідомленням ООС, розуміння з боку Наглядової місії ОБСЄ щодо вирішення цього питання існує, але реальних підтверджень початку запланованих робіт з боку російських окупаційних адміністрацій та ОРДЛО все ще немає.

Міст у Станиці Луганській не можуть розміновувати – СЦКК. Фото: сторінка ООС у Facebook

Міст у Станиці Луганській не можуть розміновувати – СЦКК. Фото: сторінка ООС у Facebook

Міст у Станиці Луганській не можуть розміновувати – СЦКК. Фото: сторінка ООС у Facebook

Нагадаємо, що про розмінування прилеглих до мосту територій у Станиці Луганській домовилися у Мінську, на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Згідно з цією угодою, роботи повинні були початися з 1 серпня.

Джерело: Ракурс


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