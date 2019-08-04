Парламентські вибори в Польщі можуть пройти вже восени. Фото: GoPolsha

https://racurs.ua/ua/n125156-parlamentski-vybory-v-polschi-mojut-proyty-vje-voseny.html

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив про своє бажання провести парламентські вибори у країні вже цієї осені для запобігання політичних зіткнень.

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Як наполягає польський президент, вибори до парламенту мають відбутися незабаром після літніх канікул — не раніше 13 жовтня та не пізніше 10 листопада. Таке рішення він пояснив бажанням уникнути політичних зіткнень, які зазвичай виникають при тривалій виборчої кампанії. Про це повідомляють «Українські новини» із посиланням на Polsat News.

За повідомленням Дуди, він звернувся з проханням про затвердження дати виборів і встановлення термінів виборчої кампанії до Державної виборчої комісії. За попередніми даними, точне оголошення дати відбудеться після відповіді комісії наступного тижня.

Як показують дані соцопитувань у Польщі, нинішня правляча партія PiS на прийдешніх виборах може очікувати близько 40% голосів від виборців. Слідом за нею польські громадяни обирають опозиційну Громадянську коаліцію, яка за попередніми опитуваннями може набрати близько 25% голосів.

Нагадаємо, що раніше на засіданні Ради безпеки ООН міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч нагадав про агресію Російської Федерації щодо України та Грузії, звинувативши Росію у порушенні дотримання міжнародного права.