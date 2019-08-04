Парламентские выборы в Польше могут пройти уже осенью. Фото: GoPolsha

https://racurs.ua/n125156-parlamentskie-vybory-v-polshe-mogut-proyti-uje-osenu.html

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Президент Польши Анджей Дуда заявил о своем желании провести парламентские выборы в стране уже этой осенью для предотвращения политических столкновений.

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Как настаивает польский президент, выборы в парламент должны состояться вскоре после летних каникул — не ранее 13 октября и не позднее 10 ноября. Такое решение он объяснил желанием избежать политических столкновений, которые обычно возникают при длительной избирательной кампании. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на Polsat News.

По сообщению Дуды, он обратился с просьбой об утверждении даты выборов и установлении сроков избирательной кампании в Государственную избирательную комиссию. По предварительным данным, точное объявление даты состоится после ответа комиссии на следующей неделе.

Как показывают данные соцопросов в Польше, нынешняя правящая партия PiS на грядущих выборах может ожидать около 40% голосов от избирателей. Следом за ней польские граждане выбирают оппозиционную Гражданскую коалицию, которая по предварительным опросам может набрать около 25% голосов.

Напомним, что ранее на заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович напомнил об агрессии Российской Федерации в отношении Украины и Грузии, обвинив Россию в нарушении соблюдения международного права.