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Польша в ООН осудила агрессию России против Украины. Фото: Polskie Radio 24

Польша в ООН осудила агрессию России против Украины

4 авг 2019, 10:06
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В ООН Польша напомнила об агрессии Российской Федерации в отношении Украины и Грузии, обвинив Россию в нарушении международного права.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время своего председательствования на заседании Совета безопасности ООН. В своем выступлении он поднял тему участия детей в вооруженных конфликтах. Об этом информирует «Польское радио».

По словам министра, приоритетной задачей для Польши является защита детей, которые становятся жертвами войн и насилия. Кроме того, он отметил, что польская сторона оказывает активную помощь детям, пострадавшим в результате военных действий в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

Также Чапутович отметил, что ведущий мотив членства Польши в ООН — это соблюдение международного права, которое открыто нарушает Россия, являющая агрессором в отношении Украины и Грузии. Одна из главных задач Польши, по словам министра, заключается в укреплении международной системы, которая опирается на право, а не на силу.

Напомним, что ранее в ООН заявили о новом антирекорде количества детей, которые пострадали и были убиты во время вооруженных конфликтов в 2018 году. По данным ООН, их количество составило более 12 тыс. человек, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.


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