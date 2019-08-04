Польша в ООН осудила агрессию России против Украины. Фото: Polskie Radio 24

https://racurs.ua/n125154-polsha-v-oon-osudila-agressiu-rossii-protiv-ukrainy.html

Ракурс

В ООН Польша напомнила об агрессии Российской Федерации в отношении Украины и Грузии, обвинив Россию в нарушении международного права.

Loading...

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время своего председательствования на заседании Совета безопасности ООН. В своем выступлении он поднял тему участия детей в вооруженных конфликтах. Об этом информирует «Польское радио».

По словам министра, приоритетной задачей для Польши является защита детей, которые становятся жертвами войн и насилия. Кроме того, он отметил, что польская сторона оказывает активную помощь детям, пострадавшим в результате военных действий в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

Также Чапутович отметил, что ведущий мотив членства Польши в ООН — это соблюдение международного права, которое открыто нарушает Россия, являющая агрессором в отношении Украины и Грузии. Одна из главных задач Польши, по словам министра, заключается в укреплении международной системы, которая опирается на право, а не на силу.

Напомним, что ранее в ООН заявили о новом антирекорде количества детей, которые пострадали и были убиты во время вооруженных конфликтов в 2018 году. По данным ООН, их количество составило более 12 тыс. человек, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.