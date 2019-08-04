Польща в ООН засудила агресію Росії проти України. Фото: Polskie Radio 24

https://racurs.ua/ua/n125154-polscha-v-oon-zasudyla-agresiu-rosiyi-proty-ukrayiny.html

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В ООН Польща нагадала про агресію Російської Федерації щодо України та Грузії, звинувативши Росію у порушенні міжнародного права.

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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч під час свого головування на засіданні Ради безпеки ООН. У своєму виступі він підняв тему участі дітей у збройних конфліктах. Про це інформує «Польське радіо».

За словами міністра, пріоритетним завданням для Польщі є захист дітей, які стають жертвами воєн і насильства. Крім того, він зазначив, що польська сторона надає активну допомогу дітям, які постраждали в результаті військових дій у Східній Україні і на Близькому Сході.

Також Чапутовіч зазначив, що ведучий мотив членства Польщі в ООН — це дотримання міжнародного права, яке відкрито порушує Росія, що являється агресором по відношенню до України і Грузії. Одна з головних задач Польщі, за словами міністра, полягає у зміцненні міжнародної системи, яка спирається на право, а не на силу.

Нагадаємо, що раніше в ООН заявили про новий антирекорд кількості дітей, які постраждали і були вбиті під час збройних конфліктів у 2018 році. За даними ООН, їхня кількість склала більше 12 тис. осіб, що є найгіршим показником за всю історію спостережень.