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Ракурс
В Запорожской области изъяли наркотики на 20 млн грн. Фото: NewsOne

В Запорожской области изъяли наркотики на 20 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

4 авг 2019, 10:44
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В Запорожской области правоохранительными органами была разоблачена группа наркосбытчиков, у которых изъяли 100 кг марихуаны общей суммой более 20 млн грн.

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Группу лиц, которые на территории Запорожья и области занимались выращиванием, изготовлением, хранением и сбытом наркотиков, раскрыли работники Управления противодействия наркопреступности. Во время обысков у реализаторов марихуаны было изъято 100 кг наркотиков, а также оружие и другие вещественные доказательства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В Запорожской области изъяли наркотики на 20 млн грн. Фото: Нацполиция Запорожской областиПо данным полиции, стоимость изъятого наркотического вещества составляет более 20 млн грн. Ежемесячно наркокартель получал незаконный доход в размере 1,5−2 млн грн.

Злоумышленники занимались изготовлением и торговлей наркотиками на протяжении двух последних лет. Членами преступной группы являлись четыре человека, а организаторами — мужчины в возрасте 36 и 25 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (о незаконном производстве, хранении или сбыте наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (о незаконном обращении с оружием) и ч. 1 ст. 306 (о получении средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

В Запорожской области изъяли наркотики на 20 млн грн. Фото: Нацполиция Запорожской области

В Запорожской области изъяли наркотики на 20 млн грн. Фото: Нацполиция Запорожской области

В Запорожской области изъяли наркотики на 20 млн грн. Фото: Нацполиция Запорожской области

В Запорожской области изъяли наркотики на 20 млн грн. Фото: Нацполиция Запорожской области

В Запорожской области изъяли наркотики на 20 млн грн. Фото: Нацполиция Запорожской области

Напомним, что ранее на сбыте наркотиков был пойман полицейский во Львове. 27-летний правоохранитель и еще один 34-летний мужчина занимались продажей наркотических и психотропных веществ по всей Львовской области.

Источник: Ракурс


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