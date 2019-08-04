У Запорізькій області вилучили наркотики на 20 млн грн. Фото: NewsOne

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У Запорізькій області правоохоронними органами була викрита група наркозбувачів, у яких вилучили 100 кг марихуани на суму понад 20 млн грн.

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Групу осіб, які на території Запоріжжя та області займалися вирощуванням, виготовленням, зберіганням та збутом наркотиків, розкрили працівники Управління протидії наркозлочинності. Під час обшуків у реалізаторів марихуани було вилучено 100 кг наркотиків, а також зброя та інші речові докази. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Запорізької області.

За даними поліції, вартість вилученої наркотичної речовини становить понад 20 млн грн. Щомісяця наркокартель отримував незаконний дохід у розмірі 1,5−2 млн грн.

Зловмисники займалися виготовленням і торгівлею наркотиками протягом двох останніх років. Членами злочинної групи були чотири особи, а організаторами — чоловіки у віці 36 і 25 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (про незаконне виробництво, зберігання або збут наркотичних речовин) Кримінального кодексу України. Крім того, на даний момент правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (про незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 306 (про отримання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше на збуті наркотиків був спійманий поліцейський у Львові. 27-річний правоохоронець і ще один 34-річний чоловік займалися продажем наркотичних і психотропних речовин по всій Львівській області.