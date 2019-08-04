ДТП в Одесской области: погиб семилетний мальчик. Фото: "Погляд"

https://racurs.ua/n125159-dtp-v-odesskoy-oblasti-pogib-semiletniy-malchik.html

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Смертельное ДТП произошло в Одесской области, жертвой аварии стал семилетний мальчик. Полиция области призывает водителей быть более внимательными и остановить смертельную статистику.

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Авария произошла возле села Петрово в Беляевском районе области. По предварительным данным полиции, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2103» не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги в кювет и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как сообщают правоохранители, во время аварии в салоне автомобиля вместе с водителем находилось еще четверо пассажиров. В результате инцидента все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы для предоставления медицинской помощи. Не удалось спасти самого младшего пассажира — семилетний мальчик от полученных травм умер в больнице.

Полиция Одесской области сообщила об учащении ДТП с пострадавшими и погибшими и обратилась к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, не превышать скорость и не совершать опасные маневры.

Напомним, что ранее в Одессе произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого получила травмы и оказалась в больнице 30-летняя женщина. Сам водитель погиб, врезавшись после этого в дерево, а его пассажирка пострадала и была госпитализирована.