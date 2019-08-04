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Погода в Україні 5 серпня: сонце та літнє тепло повертаються. Фото: Ракурс

Погода в Україні 5 серпня: сонце та літнє тепло повертаються (КАРТА)

4 сер 2019, 15:15
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Погоду в Україні 5 серпня синоптики обіцяють теплу та сонячну. У більшості областей буде без опадів.

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Дощі прогнозуються лише у західних та частині східних областей. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 5 серпня очікується сонячна погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі становитиме 10−12°, вдень — 21−23°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють значні опади у виді зливи. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень — 22−24°.

В Одесі 5 серпня Укргідрометцентр обіцяє теплу та сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 13−15°, вдень підніметься до 23−25​​°.

У Дніпрі в понеділок синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Вночі температура становитиме 10−12°, вдень — 21−23°.

У Харкові 5 серпня Укргідрометцентр обіцяє сильну зливу. Вночі термометри покажуть 10−12°, вдень — 19−21°.

На Закарпатті завтра очікуються значні опади у виді дощу. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень — 25−27​​°.

Погода в Україні 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 5 серпня очікуються мала и слабка магнітні бурі. Між ними можливі невеликі хвилювання.

Геомагнітна обстановка у Києві 5 серпня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики попереджають про шторм на Чорному та Азовському морях.

Джерело: Ракурс


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