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Ракурс
Россия вернулась в ПАСЕ в июне этого года, фото: «Википедия»

Великобритания призывает пересмотреть решение о возвращении РФ в ПАСЕ из-за жестокости российских силовиков

5 авг 2019, 10:45
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Глава делегации Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призывает пересмотреть принятое в июне решение о возвращении российской делегации в эту организацию.

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По мнению Гейла, основанием для этого является жестокость российских силовиков, продемонстрированная ими во время разгона недавних демонстраций в Москве. Соответствующее заявление Гейла опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Гейл отмечает, что видеозаписи действий российских силовиков во время акций в российской столице показывают, что методы, используемые для «поддержания порядка» накануне выборов в органы местного самоуправления Москвы, несоизмеримы любой угрозе общественному порядку.

Жестокость, с которой дубинки использовались людьми, которые могли быть, а могли и не быть, обычными полицейскими, явно неприемлема в любом цивилизованном обществе, — отмечает Гейл.

Глава британской делегации отмечает, что прошло всего несколько недель со времени возвращения российской делегации в ПАСЕ, однако уже понятно, что Россия не намерена выполнять взятые на себя обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ.

Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации ясно показывает, почему подавляющее большинство членов парламентской делегации Соединенного Королевства, которые представляют все партии, продолжают выступать против восстановления прав российской делегации и поддерживают сохранение санкций, — отмечает Гейл.

Он выразил надежду, что этот вопрос будет рассмотрен Комитетом министров Совета Европы в сентябре и к нему вернутся, когда ПАСЕ соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября.

Сцены, свидетелями которых мы стали, неприемлемы и возмутительны, — отмечает Гейл.

Напомним, среди российских силовиков, которые задерживали участников митинга в Москве, журналисты заметили бывшего полковника украинского «Беркута» Сергея Кусюка, который во время событий Революции достоинства занимался разгоном протестов на киевском Майдане.

Источник: Ракурс


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