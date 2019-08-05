Росія повернулася до ПАРЄ у червні цього року, фото: «Вікіпедія»

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Очільник делегації Великої Британії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Роджер Гейл закликає переглянути ухвалене в червні рішення про повернення російської делегації до цієї організації.

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На думку Гейла, підставою для цього є жорстокість російських силовиків, продемонстрована ними під час розгону нещодавніх демонстрацій у Москві. Відповідну заяву Гейла опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук постійний представник Великобританії в Раді Європи Крістофер Івон.

Гейл наголошує, що відеозаписи дій російських силовиків під час акцій у російській столиці демонструють, що методи, використовувані для «підтримки порядку"напередодні виборів до органів місцевого самоврядування Москви, неспівмірні будь-якій загрозі громадському порядку.

Жорстокість, з якою кийки використовувалися людьми, які могли бути, а могли і не бути, звичайними поліцейськими, явно неприйнятна в будь-якому цивілізованому суспільстві, — зазначає Гейл.

Очільник британської делегації наголошує, що минуло всього кілька тижнів з часу повернення російської делегації до ПАРЄ, проте вже зрозуміло, що Росія не має наміру виконувати взяті на себе зобов’язання і обіцянку відповідати стандартам ПАРЄ.

Російська Федерація порушує Конвенцію про права людини, і реакція на мирні демонстрації ясно показує, чому переважна більшість членів парламентської делегації Сполученого Королівства, які представляють усі партії, продовжують виступати проти відновлення прав російської делегації і підтримують збереження санкцій, — зазначає Гейл.

Він висловив сподівання, що це питання буде розглянуте Комітетом міністрів Ради Європи у вересні й до нього повернуться, коли ПАРЄ збереться на своє заключне пленарне засідання на початку жовтня.

Сцени, свідками яких ми стали, неприйнятні й обурливі, — наголошує Гейл.

Нагадаємо, серед російських силовиків, котрі затримували учасників мітингу в Москві, журналісти помітили колишнього полковника українського «Беркуту» Сергія Кусюка, який під час подій Революції гідності займався розгоном протестів на київському Майдані.