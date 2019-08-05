Спортсмен-депутат від «Слуги народу» Беленюк вляпався у сексистський скандал, фото — Інстаграм Ж. Беленюка

https://racurs.ua/ua/n125182-deputat-chempion-vid-slugy-narodu-belenuk-vlyapavsya-u-seksystkyy-skandal-foto.html

Ракурс

Чемпіон світу з греко-римської боротьби і новообраний депутат Верховної Ради Жан Беленюк потрапив у сексистський скандал. Користувачів у мережі обурив підпис під фото, яке Беленюк опублікував в Instagram (Інстаграм).

Loading...

На світлині чемпіон позує із золотою медаллю Європейських ігор, а підпис під ним обіграний з відомої цитати актора Анатолія Папанова з фільму «Діамантова рука»: «Бабе — цветы, спортсменам — медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!».

У коментарях під постом користувачі звинувачують Беленюка в сексизмі, причому на спортсмена-депутата гніваються і жінки, і чоловіки.

«Обурена. Для нардепа писати щось подібне — сором. Хоча там вся партія видає", «Відразу видно, що із зе команди», «Бабі — ??? Може дівчатам або жінці…», «У людини на руках мандат депутата, а він сексистський пост кидає. Що він там робити буде? Молодь з совком в душі», «Ну звичайно, «баби» не можуть бути спортсменами. Та ще й отримувати медалі», — такі коментарі залишили фоловери Беленюка під постом.

Знайшлися у коментарях й захисники чемпіона світу. Вони вважають, що Беленюк просто обіграв епізод із радянської кінокомедії Леоніда Гайдая «Діамантова рука».

Друзі, це цитата. Заспокойтеся. Відсутня будь-яка зрада. Дивіться класику кіно, — написав один із користувачів.

Інший додав, що виросло покоління, яке не дивилося «Діамантову руку», і вважає, що слова Беленюка є інтерпретацією цитати, а не сексизмом.

Медаль, фото з якою призвело до скандалу в мережі, Беленюк завоював у Мінську на Європейських іграх. Український борець греко-римського стилю виборов перше місце у категорії до 87 кг.