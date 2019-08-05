Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Деокупацію Донбасу не здійснити законами, фото — "Прямий"

Деокупацію Донбасу не здійснити за допомогою законів — Разумков

5 сер 2019, 09:55
999

Деокупацію тимчасово втраченого Донбасу і його повернення в Україну неможливо здійснити тільки за допомогою прийняття законів.

Loading...

Про способи досягнення миру на Донбасі голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів в інтерв’ю виданню «Комерсант».

Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами, — заявив політик.

Разумков прогнозує, що Раді все ж не уникнути компромісів під час обговорення закону про особливий статус для Донбасу.

Утім, головним він вважає не «питання законів, а питання бажання закінчити війну». На думку Разумкова, в української сторони воно є, але не у всіх учасників процесу.

Політик, якого партія «Слуга народу» висуватиме на посаду спікера парламенту, переконує, що миру на Донбасі можна досягнути за допомогою дипломатії, санкцій, тиску, внутрішньої політики (боротьба з корупцією, інформаційна та соціальна політика, поліпшення інфраструктури).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

ДБР через суд отримало доступ до відео у справі крадіжки серверів із ситуативної кімнати на Банковій

ДБР через суд отримало дозвіл на тимчасовий доступ до записів з камер відеоспостереження Офісу президента України. Це сталося після того, як на Банковій ігнорували запит слідчих про надання відео

Новини України
13:19

Вибух у Каїрі забрав життя щонайменше 19 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

Щонайменше 19 осіб загинули внаслідок вибуху біля онкологічного центру в столиці Єгипту. За інформацією МОЗ Єгипту, причиною інциденту стала спровокована ДТП пожежа. За іншою версією — трагедію спричинив вибух кисневого балона

Світові новини
09:00
Новини партнерів
Загрузка...