Деокупацію Донбасу не здійснити законами, фото — "Прямий"

https://racurs.ua/ua/n125181-deokupaciu-donbasu-ne-zdiysnyty-zakonamy-razumkov.html

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Деокупацію тимчасово втраченого Донбасу і його повернення в Україну неможливо здійснити тільки за допомогою прийняття законів.

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Про способи досягнення миру на Донбасі голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів в інтерв’ю виданню «Комерсант».

Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами, — заявив політик.

Разумков прогнозує, що Раді все ж не уникнути компромісів під час обговорення закону про особливий статус для Донбасу.

Утім, головним він вважає не «питання законів, а питання бажання закінчити війну». На думку Разумкова, в української сторони воно є, але не у всіх учасників процесу.

Політик, якого партія «Слуга народу» висуватиме на посаду спікера парламенту, переконує, що миру на Донбасі можна досягнути за допомогою дипломатії, санкцій, тиску, внутрішньої політики (боротьба з корупцією, інформаційна та соціальна політика, поліпшення інфраструктури).