Деокупацію Донбасу не здійснити за допомогою законів — Разумковhttps://racurs.ua/ua/n125181-deokupaciu-donbasu-ne-zdiysnyty-zakonamy-razumkov.htmlРакурс
Деокупацію тимчасово втраченого Донбасу і його повернення в Україну неможливо здійснити тільки за допомогою прийняття законів.
Про способи досягнення миру на Донбасі голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів в інтерв’ю виданню «Комерсант».
Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами, — заявив політик.
Разумков прогнозує, що Раді все ж не уникнути компромісів під час обговорення закону про особливий статус для Донбасу.
Утім, головним він вважає не «питання законів, а питання бажання закінчити війну». На думку Разумкова, в української сторони воно є, але не у всіх учасників процесу.
Політик, якого партія «Слуга народу» висуватиме на посаду спікера парламенту, переконує, що миру на Донбасі можна досягнути за допомогою дипломатії, санкцій, тиску, внутрішньої політики (боротьба з корупцією, інформаційна та соціальна політика, поліпшення інфраструктури).