Депутати «Слуги народу» покинули Трускавець і планують нові програми. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n125173-deputaty-slugy-narodu-pokynuly-truskavec-i-planuut-novi-programy.html

Ракурс

Новообрані народні депутати з політичної партії «Слуга народу» завершили свій тижневий тренінг та покинули Трускавець.

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Для майбутніх членів парламенту та їхніх модераторів навчання викупили чотири купейних вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.

У політичній силі вже заявили, що започаткують Офіс навчання та розвитку партії. Згідно з планами, нові програми мають початися вже цієї осені. Про це повідомляє «Українська правда».

Зазначимо, що тижневий тренінг завершився факультативним заняттям, на яке прийшли лише 60 обранців з понад 200.

Напередодні з новообраними членами парламенту президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч. На ній члені партії розповіли про кадрові пропозиції.

Зазначимо, що Дмитро Разумков відмовився розповідати, скільки коштів було витрачено на тренінг для депутатів у Трускавці. Разумков заявив, що вартість є комерційною таємницею.

Як раніше повідомляв «Ракурс», голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів, кого політична сила запропонує на посаду спікера Верховної Ради.