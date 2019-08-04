Заяву Помпео про звільнення Криму прокоментували у МЗС РФ. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n125172-zayavu-pompeo-pro-zvilnennya-krymu-prokomentuvaly-u-mzs-rf.html

Ракурс

Державний секретар США Майк Помпео під час розмови з президентом «Економічного клубу Вашингтона» Девідом Рубенштейном наголосив, що Крим має повернутися в Україну і його анексія є недопустимою.

Loading...

На заяву Помпео гостро відреагувала офіційна представниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова, яка зазначила, що держсекретар США не поважає «демократичне волевиявлення кримчан». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Також Захарова додала, що Помпео є останньою людиною, якій Крим щось винен.

Тим часом у росЗМІ повідомляється, що у Держдумі РФ слова Помпео обумовили потребою США бути світовим жандармом та заявили, що вплив Росії суперечить корисним інтересам Вашингтона.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українські силовики у Криму були готові провести антитерористичну операцію на окупованому півострові, однак Київ не дав відповідний наказ.