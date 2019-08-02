На початку анексії в Криму силовики готові були провести АТО, але Київ не дав наказу — Могильов. Фото: "Дзеркало тижня"

https://racurs.ua/ua/n125102-na-pochatku-aneksiyi-v-krymu-sylovyky-gotovi-buly-provesty-ato-ale-kyyiv-ne-dav-nakazu-mogylov.html

Ракурс

На початку анексії Криму, в лютому-березні 2014 року, місцеві силовики готові були організувати антитерористичну операцію, але Київ не ухвалив такого рішення і не дав наказу.

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Про це заявив останній український прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов в інтерв’ю виданню «Крим.Реалії».

Він розповів, що на початку анексії півострова спілкувався з озброєними людьми, які захопили будівлю Ради міністрів АРК. Після переговорів з ними зібрав усіх силовиків у будівлі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АРК. Разом вони аналізували відеозаписи камер спостереження, що зафіксували всіх людей, які заходили до будівлі Радміну. Потім по військовому спецзв’язку про все доповіли в Київ — у Генеральну прокуратуру, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України та командуванню внутрішніми військами.

За словами Могильова, кримські підрозділи правоохоронних органів України були готові провести АТО на півострові, але не було відповідного наказу з Києва. Також екс-прем'єр Криму сказав, що він пропонував українському керівництву організувати військову операцію зі звільнення території півострова.

Я по своїй лінії доповів в адміністрацію президента. У відповідь чув тільки одне: «Почекайте, ми думаємо, приймаємо рішення», — зауважив Могильов.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що анексія українського півострову Крим обійшлося в 10 тис. руб. (4 тис. 179 грн) кожному громадянину Російської Федерації, включаючи жебраків і немовлят.