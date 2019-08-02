В начале аннексии в Крыму силовики готовы были провести АТО, но Киев не дал приказ — Могилев. Фото: "Зеркало недели"

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Ракурс

В начале аннексии Крыма, в феврале-марте 2014 года, местные силовики готовы были организовать антитеррористическую операцию, но Киев не принял такого решения и не дал приказ.

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Об этом заявил последний украинский премьер-министр Автономной Республики Крым Анатолий Могилев в интервью изданию «Крым.Реалии».

Он рассказал, что в начале аннексии полуострова общался с вооруженными людьми, захватившими здание Совета министров АРК. После переговоров с ними собрал всех силовиков в здании Главного управления Министерства внутренних дел Украины в АРК. Вместе они анализировали видеозаписи камер наблюдения, зафиксировавших всех людей, которые заходили в здание Совмина. Затем по военной спецсвязи обо всем доложили в Киев — в Генеральную прокуратуру, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и командованию внутренними войсками.

По словам Могилева, крымские подразделения правоохранительных органов Украины были готовы провести АТО на полуострове, но не было соответствующего приказа из Киева. Также экс-премьер Крыма сказал, что он предлагал украинскому руководству организовать военную операцию по освобождению территории полуострова.

Я по своей линии доложил в администрацию президента. В ответ слышал только одно: «Подождите, мы думаем, принимаем решение», — отметил Могилев.

Ранее «Ракурс» сообщал, что аннексия украинского полуострова Крым обошлось в 10 тыс. руб. (4 тыс. 179 грн) каждому гражданину Российской Федерации, включая нищих и младенцев.