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Ракурс
Заявление Помпео об освобождении Крыма прокомментировали в МИД РФ. Фото: Інформатор

Заявление Помпео об освобождении Крыма прокомментировали в МИД РФ

4 авг 2019, 21:03
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Государственный секретарь США Майк Помпео во время разговора с президентом «Экономического клуба Вашингтона» Дэвидом Рубенштейна подчеркнул, что Крым должен вернуться в Украину и его аннексия является недопустимой.

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На заявление Помпео остро отреагировала официальная представительница Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, которая отметила, что госсекретарь США не уважает «демократическое волеизъявление крымчан». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Также Захарова добавила, что Помпео является последним человеком, которому Крым что-то должен.

Между тем в росСМИ сообщается, что в Госдуме РФ слова Помпео обусловили необходимостью США быть мировым жандармом и заявили, что влияние России противоречит корыстным интересам Вашингтона.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинские силовики в Крыму были готовы провести антитеррористическую операцию на оккупированном полуострове, однако Киев не дал соответствующий приказ.

Источник: Ракурс


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