Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сильные ливни повредили дамбу в Великобритании,эвакуировали 1,5 тыс. человек (ФОТО)

Сильные ливни повредили дамбу в Великобритании, эвакуировали 1,5 тыс. человек (ФОТО)

4 авг 2019, 20:18
999

В Великобритании эвакуировали 1,5 тыс. жителей города Уэйл-Бридж. Причиной стало повреждение стены Тоддбрукского водохранилища 19-го века сильными дождями.

Loading...

Из-за повреждения плотины есть угроза обрушения дамбы и жителям временно запретили возвращаться домой. Об этом сообщает издание Skynews.

Песок для дамбы. Фото: news.sk

Отметим, что сначала местные власти разрешили жителям вернуться, чтобы забрать домашних животных и необходимые вещи. Однако высокие риски заставили их отменить свое решение позже.

С помощью вертолета для ремонта стены сбросили более 40 мешков с песком, каждый из которых весит тонну. Более 150 пожарных откачивают воду из резервуаров насосами.

В Тоддбрукском водохранилище содержится 1,3 млнтонн воды. Само сооружение расположено над сотнями домов и предприятий города.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае в США из-за прорыва дамбы целый городок оказалось под водой. Жители спасались на крышах домов. Местами глубина воды в городе достигала 2 м.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Заявление Помпео об освобождении Крыма прокомментировали в МИД РФ

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о необходимости освобождения Крыма прокомментировали в Министерстве иностранных дел России (МИД). В России заявили, что Помпео не уважает «демократическое волеизъявление»

Новости мира
21:03
Новости партнеров
Загрузка...