Ракурсhttps://racurs.ua/
Сильные ливни повредили дамбу в Великобритании,эвакуировали 1,5 тыс. человек (ФОТО)
Сильные ливни повредили дамбу в Великобритании, эвакуировали 1,5 тыс. человек (ФОТО)https://racurs.ua/n125171-silnye-livni-povredili-dambu-v-velikobritanii-evakuirovali-1-5-tys-chelovek-foto.htmlРакурс
В Великобритании эвакуировали 1,5 тыс. жителей города Уэйл-Бридж. Причиной стало повреждение стены Тоддбрукского водохранилища 19-го века сильными дождями.
Loading...
Из-за повреждения плотины есть угроза обрушения дамбы и жителям временно запретили возвращаться домой. Об этом сообщает издание Skynews.
Отметим, что сначала местные власти разрешили жителям вернуться, чтобы забрать домашних животных и необходимые вещи. Однако высокие риски заставили их отменить свое решение позже.
С помощью вертолета для ремонта стены сбросили более 40 мешков с песком, каждый из которых весит тонну. Более 150 пожарных откачивают воду из резервуаров насосами.
В Тоддбрукском водохранилище содержится 1,3 млнтонн воды. Само сооружение расположено над сотнями домов и предприятий города.
Как ранее сообщал «Ракурс», в мае в США из-за прорыва дамбы целый городок оказалось под водой. Жители спасались на крышах домов. Местами глубина воды в городе достигала 2 м.
Загрузка...