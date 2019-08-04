Сильные ливни повредили дамбу в Великобритании,эвакуировали 1,5 тыс. человек (ФОТО)

https://racurs.ua/n125171-silnye-livni-povredili-dambu-v-velikobritanii-evakuirovali-1-5-tys-chelovek-foto.html

Ракурс

В Великобритании эвакуировали 1,5 тыс. жителей города Уэйл-Бридж. Причиной стало повреждение стены Тоддбрукского водохранилища 19-го века сильными дождями.

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Из-за повреждения плотины есть угроза обрушения дамбы и жителям временно запретили возвращаться домой. Об этом сообщает издание Skynews.

Отметим, что сначала местные власти разрешили жителям вернуться, чтобы забрать домашних животных и необходимые вещи. Однако высокие риски заставили их отменить свое решение позже.

С помощью вертолета для ремонта стены сбросили более 40 мешков с песком, каждый из которых весит тонну. Более 150 пожарных откачивают воду из резервуаров насосами.

В Тоддбрукском водохранилище содержится 1,3 млнтонн воды. Само сооружение расположено над сотнями домов и предприятий города.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае в США из-за прорыва дамбы целый городок оказалось под водой. Жители спасались на крышах домов. Местами глубина воды в городе достигала 2 м.