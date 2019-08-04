Сильні зливи пошкодили дамбу у Великій Британії, евакуювали 1,5 тис. осіб. Фото: news.sk

https://racurs.ua/ua/n125171-sylni-zlyvy-poshkodyly-dambu-u-velykiy-brytaniyi-evakuuvaly-1-5-tys-osib-foto.html

Ракурс

У Великій Британії евакуювали 1,5 тис. жителів міста Уейл-Брідж. Причиною стало пошкодження стіни Тоддбрукського водосховища 19-го століття сильними дощами.

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Через пошкодження греблі є загроза обвалення дамби і жителям тимчасово заборонили повертатися додому. Про це повідомляє видання Skynews.

Зазначимо, що спочатку місцева влада дозволила жителям повернутися, щоб забрати домашніх тварин та необхідні речі. Однак високі ризики змусили їх скасувати своє рішення пізніше.

За допомогою гелікоптера для ремонту стіни скинули понад 40 мішків з піском, кожен з яких важить тонну. Понад 150 пожежників відкачують воду з резервуарів насосами.

У Тоддбрукському водосховищі міститься 1,3 млн тон води. Сама споруда розташована над сотнями домівок та підприємств міста.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у травні у США через прорив дамби ціле містечко опинилося під водою. Жителі рятувалися на дахах домівок. Місцями глибина води у місті сягала 2 м.