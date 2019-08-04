Депутаты «Слуги народа» покинули Трускавец и планируют новые программы. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n125173-deputaty-slugi-naroda-pokinuli-truskavec-i-planiruut-novye-programmy.html

Ракурс

Новоизбранные народные депутаты из партии «Слуга народа» завершили свой недельный тренинг и покинули Трускавец.

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Для будущих членов парламента и их модераторов обучения выкупили четыре купейных вагона улучшенного качества с кондиционерами.

В политической силе уже заявили, что начнут Офис обучения и развития партии. Согласно планам, новые программы должны начаться уже этой осенью. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отметим, что недельный тренинг завершился факультативным занятием, на которое пришли лишь 60 избранников из более 200.

Накануне с новоизбранными членами парламента президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу. На ней члены партии рассказали о кадровых предложениях.

Отметим, что Дмитрий Разумков отказался рассказывать, сколько средств было потрачено на тренинг для депутатов в Трускавце. Разумков заявил, что стоимость является коммерческой тайной.

Как ранее сообщал «Ракурс», председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, кого политическая сила предложит на должность спикера Верховной Рады.