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Гульсум Халілова, фото: YouTube

Журналістка кримськотатарського телеканалу оскаржуватиме в ЄСПЛ відкриту щодо неї окупантами кримінальну справу

5 сер 2019, 09:52
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Журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) відкриту проти неї в тимчасово окупованому Криму кримінальну справу.

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Про це вона повідомила виданню «Крим.Реалії».

Халілову окупанти оголосили в міжнародний розшук. Щодо неї «кримське управління ФСБ РФ» відкрило кримінальну справу за ст. 208 Кримінального кодексу РФ — «участь у збройному формуванні на території іноземної держави». Росіяни стверджують, що в 2016 році вона нібито вступила до батальйону імені Номана Челебіджихана й надавала йому інформаційну підтримку. 12 липня підконтрольний Росії суд заочно обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Халілова наголошує, що вважає це переслідування з боку окупантів політично мотивованим. За її словами, вона в жодний батальйон не вступала, лише здійснювала висвітлення діяльності громадянської блокади Криму, котра згодом була переформована в батальйон імені Номана Челебіджихана.

Журналістка розповіла, що вже звернулася до прокуратури Автономної Республіки Крим (АРК) із заявою щодо цієї ситуації й там порушили кримінальну справу за фактом звинувачення невинної людини в кримінальному злочині.

Звичайно ж, цією справою буде займатися Еміль Курбедінов, ми будемо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини, — наголосила Халілова.

У прокуратурі АРК Крим стверджують, що Халіловій на контрольованій Україною території нічого не загрожує.

Щодо інших країн, тут все залежить від рівня співпраці країни, куди вона може виїхати, з Росією — від наявності міжнародних договорів про спільну діяльність, так що потрібно знати конкретні дані, — прокоментував ситуацію прокурор відділу Прокуратури АРК Павло Чернишенко.

Халілова залишила територію окупованого півострова чотири роки тому.

Нагадаємо, у квітні цього року стало відомо, що Росія оголосила в міжнародний розшук колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.


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