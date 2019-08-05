Санкції проти РФ: США повідомили термін запровадження нових обмежень щодо Росії у «справі Скрипалів»

США повідомили термін запровадження нових обмежень щодо Росії у "справі Скрипалів", фото — Інформатор

https://racurs.ua/ua/n125179-sankciyi-proty-rf-ssha-povidomyly-termin-zaprovadjennya-novyh-obmejen-schodo-rosiyi-u-spravi.html

Ракурс

США запровадять нові санкції проти Росії вже 26 серпня. Американське Міністерство фінансів назвало термін вступу в силу нових обмежень щодо РФ.

Loading...

Про директиву щодо санкцій в рамках другого пакету у «справі Скрипалів» відомство повідомило 5 серпня на своєму сайті. Раніше передбачалося, що обмеження стануть чинними 19 серпня.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про нові санкції відповідно до закону CBW (про контроль над хімічною та біологічною зброєю), зазначивши, що РФ не надала гарантій неповторення ситуації, подібної до отруєння в Солсбері Сергія і Юлії Скрипалів нервово-паралітичним речовиною «Новичок». Нагадаємо, що Москва відкидає причетність до інциденту.

На початку серпня на сайті Білого дому з’явився повний список санкцій проти Росії у «справі Скрипалів».

У підписаному Дональдом Трампом указі повідомляється, що перешкоджати РФ в отриманні позик Сполучені Штати через своїх представників в МВФ, Світовому банку, Європейському банку реконструкції і розвитку та інших фінінститутах.

Відзначається, що для уряду Росії буде зроблено виняток в отриманні позик, які призначені для покупки продовольства або сільськогосподарських товарів. В інших випадках Москві буде відмовлено у фінансовій або технічної допомоги з боку міжнародних фінансових установ.

Контролюватимуть виконання указу глава Мінфіну Стівен Мунчін і держсекретар Майк Помпео.