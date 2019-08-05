У ніч на 5 серпня в Каїрі пролунав потужний вибух, фото: AlMasryAlYoum

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Жертвами вибуху, котрий пролунав у ніч на 5 серпня в столиці Єгипту Каїрі поруч із онкологічним центром, стали щонайменше 19 осіб. Ще кілька десятків осіб постраждали, їх госпіталізували до місцевих лікарень.

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Єгипту.

У МОЗ Єгипту зазначають, що вибух став наслідком ДТП за участі кількох автомобілів, котра призвела до великої пожежі. Однак, чому автомобільна аварія спричинила такий сильний вибух, наразі не відомо.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що причиною інциденту міг стати вибух балону з киснем, котрий розташовувався на другому поверсі будівлі.

Єгипетська поліція причин вибуху не називає - на місці інциденту працює слідча група з прокурорів, криміналістів та вибухотехніків, котрі встановлюють обставини трагедії. Наразі правоохоронці не робили заяв щодо того, чи міг цей інцидент бути терактом.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок вибуху в цеху по обробці вовни у російському місті Владикавказі (Північна Осетія) постраждали понад 10 осіб. Зокрема, сімох осіб довелося госпіталізувати.