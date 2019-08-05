Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У ніч на 5 серпня в Каїрі пролунав потужний вибух, фото: AlMasryAlYoum

Вибух у Каїрі забрав життя щонайменше 19 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

5 сер 2019, 09:00
999

Жертвами вибуху, котрий пролунав у ніч на 5 серпня в столиці Єгипту Каїрі поруч із онкологічним центром, стали щонайменше 19 осіб. Ще кілька десятків осіб постраждали, їх госпіталізували до місцевих лікарень.

Loading...

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Єгипту.

У МОЗ Єгипту зазначають, що вибух став наслідком ДТП за участі кількох автомобілів, котра призвела до великої пожежі. Однак, чому автомобільна аварія спричинила такий сильний вибух, наразі не відомо.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що причиною інциденту міг стати вибух балону з киснем, котрий розташовувався на другому поверсі будівлі.

Єгипетська поліція причин вибуху не називає - на місці інциденту працює слідча група з прокурорів, криміналістів та вибухотехніків, котрі встановлюють обставини трагедії. Наразі правоохоронці не робили заяв щодо того, чи міг цей інцидент бути терактом.

У ніч на 5 серпня в Каїрі пролунав потужний вибух, фото: AlMasryAlYoum

У ніч на 5 серпня в Каїрі пролунав потужний вибух, фото: AlMasryAlYoum

У ніч на 5 серпня в Каїрі пролунав потужний вибух, фото: AlMasryAlYoum

Нагадаємо, нещодавно внаслідок вибуху в цеху по обробці вовни у російському місті Владикавказі (Північна Осетія) постраждали понад 10 осіб. Зокрема, сімох осіб довелося госпіталізувати.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

ДБР через суд отримало доступ до відео у справі крадіжки серверів із ситуативної кімнати на Банковій

ДБР через суд отримало дозвіл на тимчасовий доступ до записів з камер відеоспостереження Офісу президента України. Це сталося після того, як на Банковій ігнорували запит слідчих про надання відео

Новини України
13:19

Вибух у Каїрі забрав життя щонайменше 19 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

Щонайменше 19 осіб загинули внаслідок вибуху біля онкологічного центру в столиці Єгипту. За інформацією МОЗ Єгипту, причиною інциденту стала спровокована ДТП пожежа. За іншою версією — трагедію спричинив вибух кисневого балона

Світові новини
09:00
Новини партнерів
Загрузка...