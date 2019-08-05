В ночь на 5 августа в Каире прогремел мощный взрыв, фото: AlMasryAlYoum

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Ракурс

Жертвами взрыва, прогремевшего в ночь на 5 августа в столице Египта Каире рядом с онкологическим центром, стали не менее 19 человек. Еще несколько десятков человек пострадали, их госпитализировали в местные больницы.

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Египта.

В Минздраве Египта заявляют, что взрыв стал следствием ДТП с участием нескольких автомобилей, которое привело к большому пожару. Однако, почему автомобильная авария вызвала такой сильный взрыв, пока не известно.

В то же время местные СМИ сообщают, что причиной инцидента мог стать взрыв баллона с кислородом, который находился на втором этаже здания.

Египетская полиция причин взрыва не называет — на месте инцидента работает следственная группа из прокуроров, криминалистов и взрывотехников, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Пока правоохранители не делали заявлений о том, мог ли этот инцидент быть терактом.

Напомним, недавно в результате взрыва в цехе по обработке шерсти в российском городе Владикавказе (Северная Осетия) пострадали более 10 человек. В частности, семь человек пришлось госпитализировать.