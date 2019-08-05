Бразильский наркоторговец предпринял неудачную попытку побега из тюрьмы в Рио-де-Жанейро, фото: AlagoasWeb

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Лидер одной из бразильских банд наркоторговцев Клаувино да Силва, также известный как «Шорти», пытался выйти за пределы расположенной в западной части Рио-де-Жанейро тюрьмы «Герисино», одевшись, как его собственная дочь, которая посещала злоумышленника в этом пенитенциарном заведении.

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По мнению бразильских правоохранителей, да Силва, очевидно, планировал оставить свою 19-летнюю дочь внутри тюрьмы, сообщает издание NBC News.

Для этого он переоделся в ее одежду — обтягивающие джинсы и розовую кофточку с изображением пончиков из мультфильма, а также надел парик и соответствующую маску телесного цвета.

Инцидент произошел в субботу.

После неудачной попытки побега, да Силва был переведен в отделение тюрьмы с максимальной безопасностью и ему могут угрожать дисциплинарные санкции, отмечают бразильские чиновники.

Также проверяется, была ли его дочь соучастником попытки побега.

Да Силва входил в руководство «Красной команды» — одной из самых мощных преступных групп Бразилии, которая контролировала торговлю наркотиками в значительной части Рио.

Напомним, осенью 2018 года во Франции поймали преступника, который за несколько месяцев до этого сбежал из тюрьмы на вертолете.