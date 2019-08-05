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Бразильский наркоторговец предпринял неудачную попытку побега из тюрьмы в Рио-де-Жанейро, фото: AlagoasWeb
Лидер бразильской банды пытался бежать из тюрьмы, переодевшись в одежду своей дочери (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n125177-lider-brazilskoy-bandy-pytalsya-bejat-iz-turmy-pereodevshis-v-odejdu-svoey-docheri-foto-video.htmlРакурс
Лидер одной из бразильских банд наркоторговцев Клаувино да Силва, также известный как «Шорти», пытался выйти за пределы расположенной в западной части Рио-де-Жанейро тюрьмы «Герисино», одевшись, как его собственная дочь, которая посещала злоумышленника в этом пенитенциарном заведении.
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По мнению бразильских правоохранителей, да Силва, очевидно, планировал оставить свою 19-летнюю дочь внутри тюрьмы, сообщает издание NBC News.
Для этого он переоделся в ее одежду — обтягивающие джинсы и розовую кофточку с изображением пончиков из мультфильма, а также надел парик и соответствующую маску телесного цвета.
Инцидент произошел в субботу.
После неудачной попытки побега, да Силва был переведен в отделение тюрьмы с максимальной безопасностью и ему могут угрожать дисциплинарные санкции, отмечают бразильские чиновники.
Также проверяется, была ли его дочь соучастником попытки побега.
Да Силва входил в руководство «Красной команды» — одной из самых мощных преступных групп Бразилии, которая контролировала торговлю наркотиками в значительной части Рио.
Напомним, осенью 2018 года во Франции поймали преступника, который за несколько месяцев до этого сбежал из тюрьмы на вертолете.
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