В мире стремительно растет количество людей, страдающих ожирением, фото: PxHere

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Ученые установили шесть конкретных упражнений, которые имеют лучшие шансы помочь людям уменьшить избыточный вес своего тела, даже если генетика не способствует этому.

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Об этом сообщает издание ScienceAlert со ссылкой на статью в PLOS Genetics.

На основе анализа данных более 18 тыс. жителей Тайваня в возрасте от 30 до 70 лет, ученые установили, что лучшими способами снижения индекса массы тела (ИМТ) у людей, склонных к ожирению, являются: регулярные пробежки, альпинизм, ходьба, спортивная ходьба, «стандартные» танцы и длительные занятия йогой.

В то же время езда на велосипеде, растяжения мышц и связок (стретчинг), плавание, популярная танцевальная видеоигра игра Dance Dance Revolution и цигун (древнее китайское искусство саморегуляции энергии «ци») не повлияли на показатели ожирения (хотя они и полезны во многих других отношениях).

Регулярные пробежки — 30 минут три раза в неделю — оказались самым эффективным способом борьбы с генами ожирения.

Преимущества регулярных физических упражнений эффективны для людей, которые более склонны к ожирению, — отмечают ученые.

Исследователи считают, что менее эффективные формы упражнений обычно не потребляют столько энергии, поэтому хуже подходят для борьбы с ожирением. В частности, Dance Dance Revolution не так строга к соблюдению точных танцевальных движений, как занятия танцами в реальной жизни, поэтому требует меньших энергетических затрат.

Ученые отдельно отметили, что занятия в холодной воде, такие как плавание, могут пробудить у людей чувство голода и заставить потреблять больше пищи.

Стоит отметить, что не все виды упражнений были довольно популярны среди лиц, попавших в выборку: такие виды деятельности как тренировки с гирями, настольный теннис, бадминтон или баскетбол, также могут быть или не быть полезными. Данных для их оценки не было достаточно.

Напомним, недавно ученые установили, что чрезмерное увлечение гаджетами может привести к ожирению.