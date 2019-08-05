У світі стрімко зростає кількість людей, котрі страждають на ожиріння, фото: PxHere

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Учені встановили шість конкретних вправ, які мають найкращі шанси допомогти людям зменшити надмірну вагу свого тіла, навіть якщо генетика не сприяє цьому.

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Про це повідомляє видання ScienceAlert з посиланням на статтю в PLOS Genetics.

На основі аналізу даних понад 18 тис. жителів Тайваню, віком від 30 до 70 років, учені встановили, що найкращими способами зниження індексу маси тіла (ІМТ) у людей, схильних до ожиріння, є: регулярні пробіжки, альпінізм, ходьба, спортивна ходьба, «стандартні» танці та тривалі заняття йогою.

Водночас їзда на велосипеді, розтягування м’язів і зв’язок (стретчінг), плавання, популярна танцювальна відеогра гра Dance Dance Revolution та цігун (стародавнє китайське мистецтво саморегуляції енергії «ці») не вплинули на показники ожиріння (хоча вони і корисні в багатьох інших відношеннях).

Регулярні пробіжки — 30 хвилин тричі на тиждень — виявилися найефективнішим способом боротьби з генами ожиріння.

Переваги регулярних фізичних вправ ефективніші для людей, які більш схильні до ожиріння, — наголошують учені.

Дослідники вважають, що менш ефективні форми вправ зазвичай не споживають стільки енергії, тому гірше підходять для боротьби з ожирінням. Зокрема, Dance Dance Revolution не така сувора до дотримання точних танцювальних рухів, як зайняття танцями в реальному житті, тому потребує менших енергетичних затрат.

Учені окремо наголосили, що заняття в холодній воді, такі як плавання, можуть пробудити в людей почуття голоду й змусити споживати більше їжі.

Варто зазначити, що не всі види вправ були досить популярні серед осіб, які потрапили до вибірки: такі види діяльності як тренування з гирями, настільний теніс, бадмінтон чи баскетбол, також можуть бути або не бути корисними. Даних для їх оцінки не було достатньо.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що надмірне захоплення гаджетами може призвести до ожиріння.