У Баку палає найбільший торговельний центр: постраждали семеро рятувальників. Фото: twitter/RT

https://racurs.ua/ua/n125175-u-baku-palaie-naybilshyy-torgovelnyy-centr-postrajdaly-semero-ryatuvalnykiv.html

Ракурс

Масштабна пожежа спалахнула у торговельному центрі «Садарак» у столиці Азербайджану (Баку). Під час спроб загасити полум’я постраждали семеро співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій.

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За попередньою інформаціє пожежа почалася на складі парфумерії, а звідти полум’я поширилось на інші складські приміщення та магазини торговельного центру. Про це повідомляє портал Oxu.Az.

Пожежники отримали сильне отруєння. Наразі їх госпіталізували до Республіканського токсикологічного центру. Усі рятувальники віком від 24 до 35 років.

Пожежу у торговельному центрі продовжують гасити інші пожежники, а також викликали Службу порятунку особливого ризику. Інформації про інших постраждалих або загиблих поки немає.

Зазначимо, що площа цього торговельного центру становить 100 га. До нього входять понад 12 тис. об'єктів торгівлі, ринок, оптовий склад та різноманітні інженерні споруди.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Індії сталася масштабна пожежа у торговельному центрі. Люди стрибали з верхніх поверхів охопленої полум’ям будівлі.