В Баку горит крупнейший торговый центр: пострадали семь спасателей. Фото: twitter/RT

https://racurs.ua/n125175-v-baku-gorit-krupneyshiy-torgovyy-centr-postradali-sem-spasateley.html

Ракурс

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре «Садарак» в столице Азербайджана (Баку). Во время попыток потушить пламя пострадали семь сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.

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По предварительной информации пожар начался на складе парфюмерии, а оттуда пламя распространилось на другие складские помещения и магазины торгового центра. Об этом сообщает портал Oxu.Az.

Пожарные получили сильное отравление. Сейчас их госпитализировали в Республиканский токсикологический центр. Все спасатели в возрасте от 24 до 35 лет.

Пожар в торговом центре продолжают тушить другие пожарные, также была вызвана Служба спасения особого риска. Информация о других пострадавших или погибших пока нет.

Отметим, что площадь этого торгового центра составляет 100 га. В него входят более 12 тыс. объектов торговли, рынок, оптовый склад и различные инженерные сооружения.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индии произошел масштабный пожар в торговом центре. Люди прыгали с верхних этажей горящей здания.