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Бразильський наркоторговець здійснив невдалу спробу втечі з в’язниці у Ріо-де-Жанейро, фото: AlagoasWeb

Лідер бразильської банди намагався втекти з в’язниці, переодягнувшись в одяг своєї дочки (ФОТО, ВІДЕО)

5 сер 2019, 08:33
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Лідер однієї з бразильських банд наркоторговців Клаувіно да Сілва, також відомий як «Шорті», намагався вийти за межі розташованої в західній частині Ріо-де-Жанейро в’язниці «Герісіно», одягнувшись, як його власна дочка, котра відвідувала його в цьому пенітенціарному закладі.

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На думку бразильських правоохоронців, да Сілва, очевидно, планував залишити свою 19-річну доньку всередині в’язниці, повідомляє видання NBC News.

Для цього він переодягнувся в її одяг — обтягуючі джинси та рожеву кофтинку з зображенням пончиків з мультфільму, а також вдягнув перуку й відповідну маску тілесного кольору.

Інцидент стався в суботу.

Після невдалої спроби втечі, да Сілва був переведений до відділення в’язниці з максимальною безпекою і йому загрожуватимуть дисциплінарні санкції, наголошують бразильські чиновники.

Також перевіряється, чи була його дочка співучасником спроби втечі.

Да Сілва входив до керівництва «Червоної команди» — однієї з найпотужніших злочинних груп Бразилії, яка контролювала торгівлю наркотиками у значній частині Ріо.

Спійманий після невдалої спроби видати себе за свою дочку Клаувіно да Сілва, фото: Rio de Janeiro Penitentiary Administration Secretariat

Маска, перука та одяг, якими користувався Клаувіно да Сілва, фото: Rio de Janeiro Penitentiary Administration Secretariat

Нагадаємо, восени 2018 року у Франції спіймали злочинця, котрий за кілька місяців до цього втік з в’язниці на вертольоті.


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