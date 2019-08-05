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США сообщили срок введения новых ограничений в отношении России по "делу Скрипалей", фото — Информатор

Санкции против РФ: США сообщили срок введения новых ограничений в отношении России по «делу Скрипалей»

5 авг 2019, 09:17
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США введут новые санкции против России уже 26 августа. Американское Министерство финансов назвало срок вступления в силу новых ограничений в отношении РФ.

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О директиве относительно санкций в рамках второго пакета в «деле Скрипалей» ведомство сообщило 5 августа на своем сайте. Ранее предполагалось, что ограничения вступят в силу 19 августа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в соответствии с законом CBW (о контроле над химическим и биологическим оружием), отметив, что РФ не предоставила гарантий неповторения ситуации, подобной отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Напомним, что Москва всячески отвергает причастность к отравлению.

В начале августа на сайте Белого дома появился полный список санкций против России в «деле Скрипалей».

В подписанном Дональдом Трампом указе сообщается, что препятствовать РФ в получении займов Соединенные Штаты будут через своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других фининститутах.

Отмечается, что для правительства России будет сделано исключение в получении займов, которые предназначены для покупки продовольствия или сельскохозяйственных товаров. В других случаях Москве будет отказано в финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.

Контролировать выполнение указа предписано главе Минфина Стивену Мунчину и госсекретарю Майку Помпео.

Источник: Ракурс


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