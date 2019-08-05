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Гульсум Халилова, фото: YouTube

Журналистка крымскотатарского телеканала намерена обжаловать в ЕСПЧ открытое против нее оккупантами уголовное дело

5 авг 2019, 09:52
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Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) открытое против нее во временно оккупированном Крыму уголовное дело.

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Об этом она сообщила изданию «Крим.Реалии».

Халилову оккупанты объявили в международный розыск. Относительное нее «крымское управление ФСБ РФ» открыло уголовное дело по ст. 208 Уголовного кодекса РФ — «участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства». Россияне утверждают, что в 2016 году она якобы вступила в батальон имени Номана Челебиджихана и оказывала ему информационную поддержку. 12 июля подконтрольный России суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Халилова подчеркивает, что считает это преследование со стороны оккупантов политически мотивированным. По ее словам, она ни в один батальон не вступала, только осуществляла освещения деятельности гражданской блокады Крыма, которая впоследствии была преобразована в батальон имени Номана Челебиджихана.

Журналистка рассказала, что уже обратилась в прокуратуру Автономной Республики Крым (АРК) с заявлением относительно этой ситуации и там возбудили уголовное дело по факту обвинения невиновного в уголовном преступлении.

«Конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбединов, мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека», — подчеркнула Халилова.

В прокуратуре АРК Крым утверждают, что Халиловой на контролируемой Украины территории ничего не угрожает.

«Что касается других стран, здесь все зависит от уровня сотрудничества страны, куда она может выехать, с Россией — от наличия международных договоров о совместной деятельности, так что нужно знать конкретные данные», — прокомментировал ситуацию прокурор отдела прокуратуры АРК Павел Чернышенко.

Халилова покинула территорию оккупированного полуострова четыре года назад.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Россия объявила в международный розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.


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