Деоккупации Донбассу не осуществить законами, фото — "Прямой"

https://racurs.ua/n125181-deokkupaciu-donbassa-ne-osuschestvit-s-pomoschu-zakonov-razumkov.html

Ракурс

Деоккупацию временно утраченного Донбасса и его возвращения в Украину невозможно осуществить только посредством принятия законов.

Loading...

О способах достижения мира на Донбассе председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию «Коммерсант».

Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами, — заявил политик.

Разумков прогнозирует, что Раде все же не избежать компромиссов при обсуждении закона об особом статусе для Донбасса.

Впрочем, главным он считает не «вопрос законов, а вопрос желания закончить войну». По мнению Разумкова, у украинской стороны оно есть, но не все участники процесса настроены аналогично.

Политик, которого партия «Слуга народа» будет выдвигать на должность спикера парламента, утверждает, что мира на Донбассе можно достичь с помощью дипломатии, санкций, давления, внутренней политики (борьба с коррупцией, информационная и социальная политика, улучшение инфраструктуры).