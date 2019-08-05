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Ракурс
Деоккупации Донбассу не осуществить законами, фото — "Прямой"

Деоккупацию Донбасса не осуществить с помощью законов — Разумков

5 авг 2019, 09:55
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Деоккупацию временно утраченного Донбасса и его возвращения в Украину невозможно осуществить только посредством принятия законов.

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О способах достижения мира на Донбассе председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию «Коммерсант».

Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами, — заявил политик.

Разумков прогнозирует, что Раде все же не избежать компромиссов при обсуждении закона об особом статусе для Донбасса.

Впрочем, главным он считает не «вопрос законов, а вопрос желания закончить войну». По мнению Разумкова, у украинской стороны оно есть, но не все участники процесса настроены аналогично.

Политик, которого партия «Слуга народа» будет выдвигать на должность спикера парламента, утверждает, что мира на Донбассе можно достичь с помощью дипломатии, санкций, давления, внутренней политики (борьба с коррупцией, информационная и социальная политика, улучшение инфраструктуры).

Источник: Ракурс


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