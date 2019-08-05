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Спортсмен-депутат от «Слуги народа» Беленюк вляпался в сексистский скандал, фото — Инстаграм Ж. Беленюка

Спортсмен-депутат от «Слуги народа» Беленюк вляпался в сексистский скандал (ФОТО)

5 авг 2019, 10:40
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Чемпион мира по греко-римской борьбе и новоизбранный депутат Верховной Рады Жан Беленюк попал в сексистский скандал. Пользователей в сети возмутила подпись под фото, которое Беленюк опубликовал в Instagram (Инстаграм).

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На фотографии чемпион позирует с золотой медалью Европейских игр, а подпись обыграна с известной цитатой актера Анатолия Папанова из фильма «Бриллиантовая рука»: «Бабе — цветы, спортсменам — медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!».

В комментариях под постом пользователи обвиняют Беленюка в сексизме, причем спортсмена-депутата критикуют и женщины, и мужчины.

«Возмущена. Для нардепа писать что-то подобное — стыд. Хотя там вся партия выдает», «Сразу видно, что из Зе-команды», «Бабе — ??? Может девушкам или женщине», «У человека на руках мандат депутата, а он сексистский пост бросает. Что он там делать будет? Молодежь с совком в душе», «Ну конечно, „бабы“ не могут быть спортсменами. Да еще и получать медали», — такие комментарии оставили фоловеры Беленюка под постом.

Нашлись в комментариях и защитники чемпиона мира. Они считают, что Беленюк просто обыграл эпизод из советской кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Друзья, это цитата. Успокойтесь. Смотрите классику кино, — написал один из пользователей.

Другой добавил, что выросло поколение, которое не смотрело «Бриллиантовую руку», и считает, что слова Беленюка являются интерпретацией цитаты, а не сексизмом.

Медаль, фото с которой привело к скандалу в сети, Беленюк завоевал в Минске на Европейских играх. Украинский борец греко-римского стиля завоевал первое место в весовой категории до 87 кг.

Источник: Ракурс


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