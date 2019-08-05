Богдан против Кличко: НАБУ открыло дело относительно взятки главе Офиса президента, фото — РБК Украина

https://racurs.ua/n125186-bogdan-protiv-klichko-nabu-otkrylo-delo-otnositelno-vzyatki-glave-ofisa-prezidenta-smi.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного предложения взятки 20 млн долл. главе Офиса президента Андрею Богдану. Это произошло после того, как мэр Киева Виталий Кличко требовал от НАБУ проверить обвинения Богдана в свой адрес.

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Об открытии дела сообщили 5 августа «Українські Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что производство открыли 1 августа по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Мэр столицы 1 августа просил НАБУ открыть производство по факту возможного предложения взятки главе Офиса президента Богдану. Ранее тот в интервью рассказывал о 20 млн долл., которые ему якобы предлагали в интересах Кличко. Председатель КГГА уверял, что никого на подобные переговоры не уполномочивал и требовал или извинений от Богдана за ложную информацию, или объявления подозрения установленным лицам.

Напомним, что между Кличко и командой нового президента продолжается конфликт. В июле Владимир Зеленский потребовал от правительства уволить Кличко с должности главы КГГА. Кабмин пока не рассматривал просьбу президента, поскольку министры находятся в отпусках.