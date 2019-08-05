Жительница Одесской области может сесть на 7 лет за подкуп избирателей: дело передано в судhttps://racurs.ua/n125190-jitelnica-odesskoy-oblasti-mojet-sest-na-7-let-za-podkup-izbirateley-delo-peredano-v-sud.htmlРакурс
Подкуп избирателей на выборах в Верховную Раду Украины совершала жительница города Подольска Одесской области. Во время обысков были изъяты списки лиц, голоса которых покупала подозреваемая.
В рамках предвыборной кампании на досрочных парламентских выборах женщина предлагала жителям одного из микрорайонов Подольска продать свои голоса, сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Одесской области.
За 1 тыс. грн избиратели должны были поддержать определенного кандидата на округе. Установлено, что в конечном итоге подозреваемая подкупила 16 человек.
По данному факту правоохранители расследовали уголовное производство согласно ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя). Сейчас прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении подозреваемой. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Как известно, Подольск входит в 137 мажоритарный избирательный округ, в котором победу одержал самовыдвиженец Алексей Гончаренко, опередив на 5% представителя «Слуги народа» Александра Муконина.
Сам Гончаренко утверждал, что скупал голоса его конкурент-самовыдвиженец Леонид Климов, который побеждал на указанном округе во время последних избирательных кампаний.