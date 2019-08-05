Жительница Одесской области может сесть на 7 лет за подкуп избирателей. Фото: Успішна варта

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Подкуп избирателей на выборах в Верховную Раду Украины совершала жительница города Подольска Одесской области. Во время обысков были изъяты списки лиц, голоса которых покупала подозреваемая.

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В рамках предвыборной кампании на досрочных парламентских выборах женщина предлагала жителям одного из микрорайонов Подольска продать свои голоса, сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Одесской области.

За 1 тыс. грн избиратели должны были поддержать определенного кандидата на округе. Установлено, что в конечном итоге подозреваемая подкупила 16 человек.

По данному факту правоохранители расследовали уголовное производство согласно ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя). Сейчас прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении подозреваемой. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Как известно, Подольск входит в 137 мажоритарный избирательный округ, в котором победу одержал самовыдвиженец Алексей Гончаренко, опередив на 5% представителя «Слуги народа» Александра Муконина.

Сам Гончаренко утверждал, что скупал голоса его конкурент-самовыдвиженец Леонид Климов, который побеждал на указанном округе во время последних избирательных кампаний.