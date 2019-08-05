ГБР сообщило о подозрении банкирам. Фото: 5 канал

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Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит», которые причастны к присвоению 2,5 млрд грн.

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Следователи подозревают, что бывший заместитель председателя правления банка, начальник одного из его управлений и другие топ-менеджеры причастны к преступной схеме по растрате средств. Об этом 5 августа сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Представитель бюро заявила, что сегодня двум банкирам объявили о подозрении. Следователи считают, что эти злоумышленники вместе с сообщниками растратили 2,5 млрд грн банковских денег. Кроме того, Варченко заявила, что один из народных депутатов может быть причастен к незаконной схеме.

По данным следствия, оффшорная компания в 2007—2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. После этого между ними и банком «Финансы и кредит» были заключены договора залога на сумму свыше 113 млн долл., которыми банк поручился за офшорную компанию своими деньгами на корреспондентских счетах в банках-кредиторах за рубежом.

А в 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки сняли со счетов банка «Финансы и кредит» 113 млн долл. Залог списали сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.

ГБР инкриминирует бывшему заместителю председателя правления уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Варченко добавила, что руководитель управления ответит перед законом по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Ранее сообщили о подозрении пятерым топ-чиновникам банка, двух из которых уже объявили в международный розыск.

Напомним, в Киевской области правоохранители ликвидировали преступную группу, в которую входили государственные чиновники. Служебные лица Васильковской райгосадминистрации, начиная с 2017 года, разворовывали государственные средства.