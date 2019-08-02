Полиция разоблачила должностных лиц в хищении 70 млн грн. Фото:

https://racurs.ua/n125101-policiya-kievschiny-razoblachila-gruppu-chinovnikov-prisvoivshih-70-mln-grn-foto.html

Ракурс

В Киевской области правоохранители ликвидировали преступную группу, в которую входили государственные чиновники.

Loading...

Служебные лица Васильковской райгосадминистрации, начиная с 2017 года и до сих пор, воровали государственные средства. Злоумышленники через фиктивные фирмы заказывали ремонт учебных заведений по завышенным ценам. Впоследствии деньги из бюджета переводили в наличные через конвертационные центры. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Правоохранители установили, что злоумышленники таким образом завладели средствами в особо крупных размерах. Им удалось разворовать более 70 млн грн.

Правоохранители провели 17 обысков в помещении РГА, домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в зданиях, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Правоохранители изъяли печати и документы финансово-хозяйственной деятельности, после экспертизы которых можно будет объявить подозрения и направить обвинительные акты в суд. Бухгалтерию, которая свидетельствует о преступных действиях, обнаружили даже в погребе.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и блокировала масштабное хищение леса в Лазещинском лесничестве государственного предприятия «Ясинянское лесоохотничье хозяйство» на Закарпатье. Незаконной продажей леса занимались чиновники лесной охраны этого лесничества.