Хищение имущества Нацгвардии: НАБУ объявило подозрение организатору схемы

Следствие по этому делу началось в декабре 2017 года, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/n124463-hischenie-imuschestva-nagvardii-nabu-obyavilo-podozrenie-organizatoru-shemy.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сегодня объявило исполнительному директору одной из компаний-застройщиков подозрение в организации схемы по завладению имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что на момент совершения этого преступления подозреваемый занимал должность заместителя председателя правления по строительству государственной компании, однако фактически руководил хозяйственной деятельностью ряда частных компаний, осуществлявших проекты по строительству в Киеве.

Один из этих проектов попал в поле зрения правоохранителей.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины, которое впоследствии было реорганизовано в Главное управление Национальной гвардии, заключило с компанией-застройщиком соглашение о сооружении жилого комплекса со встроенными паркингами на территории бывшей военной части. Согласно этому договору, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016—2017 годах были заключены дополнительные соглашения, согласно которым вместо указанных квартир и паркомест Нацгвардия получала 65 квартир в расположенном на окраине Киева возле станции метро «Красный хутор» жилом комплексе, который строила эта же компания. Экспертиза установила, что стоимость этих квартир была на более чем 81 млн грн меньшой, чем стоимость квартир, предусмотренных начальной соглашением.

Следствие по этому делу продолжается с декабря 2017 года. В мае этого года трем лицам, среди которых и бывший командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, в рамках этого дела были объявлены подозрения.

Напомним, 17 мая суд арестовал Аллерова на два месяца, однако после внесения залога на сумму 4,8 млн грн он вышел из СИЗО.