Внеочередные выборы в Украине запланированы на 21 июля, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n124462-v-zaporoje-policiya-zablokirovala-pechatanie-agitok-kandidata-kotoryy-vydaval-sebya.html

Ракурс

В Запорожье правоохранители заблокировали печать 50 тыс. агиток кандидата Анатолия Солдатова, который баллотируется в округе № 76.

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Согласно макету, соответствующие листовки и газеты должны были содержать информацию о том, что Солдатов якобы является представителем партии «Слуга народа», в то время как на самом деле эту политсилу в округе № 76 представляет Евгений Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Солдатов является представителем общественной организации «Общественное движение «Слуга народа», которое не имеет отношения к партии с похожим названием.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что заказчиком печати этой продукции был кандидат в народные депутаты Виктор Кузьмин, который как самовыдвиженец баллотируется на избирательном округе № 75. Кузьмин о себе указывает, что он связан с общественной организацией «Слуга для народа».

По факту препятствования осуществлению избирательного права (ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса) путем попытки введения избирателей в заблуждение открытое уголовное производство. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн) или ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.

Напомним, согласно результатам недавнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», проходной барьер в парламент преодолевают пять партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Кроме того, к попаданию в Раду близки «Сила и честь» и «Оппозиционный блок».