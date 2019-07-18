Позачергові вибори в Україні заплановані на 21 липня, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n124462-u-zaporijji-policiya-zablokuvala-druk-agitok-kandydata-yakyy-vydavav-sebe-za-predstavnyka-slugy.html

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У Запоріжжі правоохоронці заблокували друк 50 тис. агіток кандидата Анатолія Солдатова, який балотується на окрузі № 76.

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Згідно з макетом, відповідні листівки та газети мали містити інформацію про те, що Солдатов нібито є представником партії «Слуга народу», в той час як насправді цю політсилу на окрузі № 76 представляє Євгеній Шевченко. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Солдатов є представником громадської організації «Громадський рух «Слуга народу», яка не має стосунку до партії зі схожою назвою.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що замовником друку цієї продукції був кандидат у народні депутати Віктор Кузьмін, який як самовисуванець балотується на виборчому окрузі № 75. Кузьмін про себе вказує, що він пов’язаний із громадською організацією «Слуга для народу».

За фактом перешкоджання здійсненню виборчого права (ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу) шляхом спроби введення виборців в оману відкрите кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді штрафу на суму до 500 неоподатковуваних мінімумів (8,5 тис. грн) або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, згідно з результатами нещодавнього опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», прохідний бар'єр до парламенту долають п’ять партій — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Крім того, до потрапляння до Ради близькі «Сила і честь» та «Опозиційний блок».