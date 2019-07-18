Розкрадання майна Нацгвардії: НАБУ оголосило підозру організатору схеми

Слідство у цій справі розпочалося у грудні 2017 року, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n124463-rozkradannya-mayna-nagvardiyi-nabu-ogolosylo-pidozru-organizatoru-shemy.html

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) сьогодні оголосило виконавчому директору однієї з компаній-забудовників підозру в організації схеми із заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн грн.

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Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що на момент вчинення цього злочину підозрюваний займав посаду заступника голови правління з будівництва державної компанії, проте фактично керував господарською діяльністю низки приватних компаній, котрі здійснювали проекти з будівництва в Києві.

Один із цих проектів потрапив у поле зору правоохоронців.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України, котре згодом було реорганізоване в Головне управління Національної гвардії, уклало з компанією-забудовником угоду про спорудження житлового комплексу з вбудованими паркінгами на території колишньої військової частини. Згідно з цією угодою, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте у 2016−2017 роках були укладені додаткові угоди, згідно з якими замість вказаних квартир та паркомісць Нацгвардія отримувала 65 квартир у розташованому на околиці Києва біля станції метро «Червоний хутір» житловому комплексі, котрий зводила ця ж будівельна компанія. Експертиза встановила, що вартість цих квартир була на понад 81 млн грн меншою, ніж вартість квартир, передбачених початковою угодою.

Слідство у цій справі триває з грудня 2017 року. У травні цього року трьом особам, серед яких і колишній командувач Нацгвардії Юрій Аллеров, в межах цієї справи були оголошені підозри.

Нагадаємо, 17 травня суд заарештував Аллерова на два місяці, проте після внесення застави на суму 4,8 млн грн він вийшов із СІЗО.